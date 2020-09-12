Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, metal mutfak eşyaları fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki metal mutfak eşyaları üretimi yapan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.
Yangında dumandan etkilenen 2 işçi Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada hasar oluştu.