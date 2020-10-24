  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:58:38 -
Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 6 araca çarptı.

S.M.T. (19) yönetimindeki 07 AIC 375 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda seyir halindeki iki araca çarptı.

Savrulan otomobil, park halindeki 4 araca da çarparak hasar verdi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Araç sahiplerinin sürücüye tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı.

S.M.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2473 lira ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin muhabbeti güne damga vurdu!

AK Parti’nin 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından sonra yanına gelen Safiye teyze ile olan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay