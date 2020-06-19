  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

Kovalamaca sonucunda 1'i polis, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:55:45 -
Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalanırken 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Senem Ayşe Mahallesi'nde devriye gezen sivil polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri, "dur" ihtarına uymayan 34 KSK 04 plakalı otomobili takibe aldı.

Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı lastikçide bulunan Hayri G. (55) yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde devam eden kovalamacada; polis, şüphelileri bir sokakta sıkıştırdı. Aracı terk edip yayan kaçmaya çalışan şüphelilerden Oğuzhan E. yakalandı.

Diğer şüphelilerin peşinden giden ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru ise merdivenlerden düşerek yaralandı.

Ekipler, kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı