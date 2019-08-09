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Kahramanmaraş’ta ’drone’lu bayram trafiği denetimi

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi ‘drone’ ile kırmızı ışık uygulaması yapıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:14
Kahramanmaraş’ta ’drone’lu bayram trafiği denetimi

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi ‘drone’ ile kırmızı ışık uygulaması yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yapılan denetimlerde ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri havadan drone ile takip etti. Işık ihlali yapan sürücüler durdurularak cezai işlem uygulandı.


Sürücülere bayram öncesi çeşitli ikramlarda bulunulurken, emniyet kemeri ve hız ihlalleri konusunda da uyarı yapıldı. Sürücülerin bütün trafik kurallarına uymalarını isteyen Bölge Trafik Müdürü Mehmet Çimen, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın bayram tatilini trafik yönünden huzur ve güven içinde geçirmeleri açısından bütün ekiplerimizle çalışıyoruz. Karayolu üzerinde meydana gelen kazaları en aza indirme adına uygulama ve denetimlerimizi artırdık. Yüzde yüz konumda çalışarak sürücülerimizi araçlarında bulundurmaları gerekenler hakkında bilgiler verdik. Özellikle hız ihlali ve emniyet kemeri ile kırmızı ışık, yaylara yol verme gibi konularında da sürücülerimizi uyardık. Sürücülerimiz bütün trafik kurallarına uymalarını istiyoruz ve kazasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:14
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