Kahramanmaraş’ta domatesten 120 bin ton rekolte bekleniyor

Akdeniz’in doğusunda bulunan ve birçok sebze ile meyve çeşidinin üretildiği kentte, çiftçiler domateste hasat heyecanı yaşıyor.

Tarla ve örtü altı üretimin yaygın olduğu Türkiye’nin domates ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı kentteki üretim alanlarında, bu yılki bol yağışlardan dolayı yüksek verim görülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilere verdiği desteklerle kentteki üretimi yaygınlaştırılan, raf ömrü ve aroması dolasıyla talep gören domatesten bu yıl 120 bin ton rekolte bekleniyor. Büyük bir zahmetle toplanan domatesler, şehirdeki satışının yanı sıra kamyonlarla çevre iller ile tedarikçi firmalar aracılığıyla Almanya, İngiltere ve Katar’a gönderiliyor.