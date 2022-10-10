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Yerel Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi
Yerel

Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 16:27:00 - 2022-10-10 16:29:49
Kahramanmaraş'ta deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) elde edilen verilere göre deprem saat 16.07’de Andırın ilçesi Aslantaş Barajı yakınlarında kaydedildi. Yerin 10,68 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin çalışma başlatıldı.

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