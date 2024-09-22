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Gündem Kahramanmaraş'ta deprem!
Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 15:52:00 -
Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 15.32 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

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Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

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Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!
Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Aktüel

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!
Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Aktüel

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!
Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Aktüel

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!
Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

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Deprem uzmanı Naci Görür resmen duyurdu! Türkiye'de birkaç ilçe ismi vererek uyardı!

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