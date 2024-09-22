Kahramanmaraş'ta deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 15.32 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
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