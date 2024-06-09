Kahramanmaraş'ta deprem!
KAHRAMANMARAŞ'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de, yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)