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Gündem Kahramanmaraş'ta deprem!
Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 06:59:00 - 2024-06-09 07:20:40
Kahramanmaraş'ta deprem!

KAHRAMANMARAŞ'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD sosyal medya hesabından "Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de, yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

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