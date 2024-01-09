Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremi AFAD duyurdu.
AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölgeden olumsuz bir bilgi gelmediği belirtildi.
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