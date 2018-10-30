0553 313 94 23
impression

Kahramanmaraş’ta çocuklarının gözleri önünde vahşet!

Kahramanmaraş’ta bir kadın, kucağında bebeği yanında 2 çocuğunun gözleri önünde eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından darp edildi.

30 Ekim 2018 Salı 19:31
Kahramanmaraş’ta çocuklarının gözleri önünde vahşet!

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şazi Bey Mahallesi, Batı Çevre Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan boş arsada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın kucağında bebeği ve yanında bulunan iki çocuğunun yanında eşi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından herkesin gözleri önünde darp edildi. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın, kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Kadının bayılmasıyla panikleyen kişi ise, annenin altında kalan bebeği aldı. 

Yaşanan şiddet çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:31
  1. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da tarla süren traktör, obruğa düştü
    1. Konya'da tarla süren traktör, obruğa..
    2. Konyalı anneler Mehmetçiklere ev..
    3. 2019 asgari ücret ne olur
    4. Çocuğun gelişimini ve okul başarısını..
    5. 16 iş adamı ve kadınına hapis cezası
    6. Adım adım kansere yaklaşıyoruz
    7. İstanbul Havalimanı’na 120 bin..
    8. Aman uykusuz kalmayın!
    9. Mardin'de minibüsün çarptığı çocuk..
    10. İsrail'den Mısır'a ilk kadın büyükelçi!
    11. BM'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı'..
    12. Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın kış..
    13. Karagümrük 4 golle turladı
    14. Atma, satma, onar, boya, kullan..
    15. FETÖ'den aranıyorlardı! Enselendiler
    16. Hava harekatında 7 terörist öldürüldü
    17. Bitlis'te 5 köy ve 6 mezrada sokağa..
    18. Zonguldak'ta facia! Ölü ve yaralılar var
    19. Kahramanmaraş’ta çocuklarının gözleri..
    20. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık için..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?