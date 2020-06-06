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Yerel

Kahramanmaraş’ta çiçek şöleni

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına özel il genelinde mevsimlik çiçek dikimi yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:15:55 -
Kahramanmaraş’ta çiçek şöleni

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına özel il genelinde mevsimlik çiçek dikimi yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Begonya, Petunya ve Kadife Çiçeği toprakla buluşturuldu.


Ekipler Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kavşağı, havalimanı yolu ve Abdulhamithan Camii bahçesinde mevsimlik çiçek dikimlerini aralıksız sürdürüyor.

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