Kahramanmaraş'ta cezaevindeki babasına uyuşturucu götüren kişiye...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü olan cezaevindeki babasına uyuşturucu götürürken yakalanan şahsa verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası onandı.
Kahramanmaraş'ta hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan verilen hapis cezası kesinleşen M.B, Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
Hükümlü babasını 6 Ağustos 2019'da ziyaret için gittiği cezaevinde yapılan üst aramasında1,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen T.B. (37) hakkında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Mahkeme, 1 Haziran 2021'de verdiği kararda uyuşturucunun sentetik olması ve cezaevine sokulmak isterken yakalanması nedeniyle tutuklu sanık T.B'yi 2 defa artırım uygulayarak "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "İnfaz kurumuna yasak eşya sokma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.