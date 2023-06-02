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Yerel Kahramanmaraş'ta cezaevindeki babasına uyuşturucu götüren kişiye...
Yerel

Kahramanmaraş'ta cezaevindeki babasına uyuşturucu götüren kişiye...

Yeniakit Publisher
2023-06-02 09:42:00 -
Kahramanmaraş'ta cezaevindeki babasına uyuşturucu götüren kişiye...

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü olan cezaevindeki babasına uyuşturucu götürürken yakalanan şahsa verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası onandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan verilen hapis cezası kesinleşen M.B, Türkoğlu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Hükümlü babasını 6 Ağustos 2019'da ziyaret için gittiği cezaevinde yapılan üst aramasında1,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen T.B. (37) hakkında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, 1 Haziran 2021'de verdiği kararda uyuşturucunun sentetik olması ve cezaevine sokulmak isterken yakalanması nedeniyle tutuklu sanık T.B'yi 2 defa artırım uygulayarak "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "İnfaz kurumuna yasak eşya sokma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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