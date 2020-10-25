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Aktüel Kahramanmaraş'ta bisikletiyle sulama kanalına düştüğü sanılan 2 yaşındaki çocuk öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta bisikletiyle sulama kanalına düştüğü sanılan 2 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:45:46 -
Kahramanmaraş'ta bisikletiyle sulama kanalına düştüğü sanılan 2 yaşındaki çocuk öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bisikletiyle sulama kanalına düştüğü sanılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Izgın Mahallesinde evlerinin önünde bisikletiyle oynayan 2 yaşındaki Abdulsamet Yüksel'in gözden kaybolması üzerine ailesi ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.

Abdulsamet'in bisikletini sulama kanalı üzerindeki tahta köprüde bulan yakınlarının yaptığı aramalarda, bir süre sonra sudan çıkarılan minik Abdulsamet, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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