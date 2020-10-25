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Aktüel Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:55:58 -
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mustafa E. (35) ile A.G. (22) ve M.B. (22) arasında İsmet Paşa Mahallesi Şeyhadil Caddesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet G, Mustafa E'yi bıçakla yaralayarak arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa E. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaçan 2 şüpheli ise kısa süre sonra gözaltına alındı.

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