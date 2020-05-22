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Yerel

Kahramanmaraş’ta barajlar yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı

Kahramanmaraş’ta kış ve ilkbahar mevsimlerinde yoğun yağış alan barajlar, yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:00:56 -
Kahramanmaraş’ta barajlar yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı

Kahramanmaraş’ta kış ve ilkbahar mevsimlerinde yoğun yağış alan barajlar, yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı.


Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sorumluluk sahasında yer alan 8 barajda su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği öğrenildi.


Barajlar sayesinde 51 bin 758 hektar arazinin sulandığını kaydeden Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Kahramanmaraş’ta 2020 yılında barajlarımızda ve sahada incelemelerde bulunduk. Barajlarımızda doluluk seviyesi neredeyse yüzde yüze ulaşmış durumda. Mevsim şartları kapsamında bölgemizde yağışlar aralıklarla devam etmekte. Çiftçilerimiz ve bölgemiz adına sevindirici bir olay. Kuraklık olmaması tarımda yaşanabilecek sıkıntılardan kaynaklı su kaynaklı bir problemimiz bulunmamaktadır. Bu son derece sevindirici bir olay. Kuraklık olmaması ve suyumuzun bol olmasıyla, buğday hasadına sayılı günler kala ikinci ürün ekme şansı olacak. Buda ekonomimize büyük katkı sağlayacak” dedi.

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