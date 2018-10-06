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Kahramanmaraş'ta baharatçı operasyonu! Cinsel içerikli hapları bakın nerede saklamışlar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3 baharatçı dükkanına polis tarafından düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli kaçak 3 bin 700 hap ele geçirildiği bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:35
Kahramanmaraş'ta baharatçı operasyonu! Cinsel içerikli hapları bakın nerede saklamışlar

Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargoyla İstanbul'dan getirdiği cinsel gücü artırıcı hapları piyasaya sürdüğü belirlenen Murat S.'yi yakaladı. Polis, Murat S.'nin ifadesi doğrultusunda ilçedeki 3 baharatçı dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanlarda yapılan aramada cinsel içerikli kaçak 3 bin 700 hap, 55 sprey, 11 kahve, 93 kavanoz macun, 55 jel ve 20 krem ile 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ürünlere el koyan ekipler, Murat S. ile birlikte baharatçılar C.T., S.Ç. ve F.A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:35
  1. İstanbul
  2. Kahramanmaraş Milletvekili
  3. Elbistan
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