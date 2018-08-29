Kahramanmaraş'ta babasının tüfeğiyle oynarken kardeşini vurdu
Kahramanmaraş'ta babasının tüfeğiyle oynayan çocuk kazara kardeşini bacaklarından vurdu.29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:30
Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi’nde 12 yaşındaki B.A., babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş almasıyla birlikte o sırada karşısında bulunan 8 yaşındaki kardeşi T.A.’yı bacaklarından yaraladı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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