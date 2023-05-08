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Yerel Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Yerel

Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-05-08 17:54:00 -
Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, merkez üssü Dulkadiroğlu'nda saat 16.0'de 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7.84 kilometre olarak ölçüldüğü ifade edildi.

6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 77 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgede şu ana kadar 33 bini aşkın artçı deprem kaydedildi. (İLKHA)
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