Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, merkez üssü Dulkadiroğlu'nda saat 16.0'de 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7.84 kilometre olarak ölçüldüğü ifade edildi.
6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 77 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgede şu ana kadar 33 bini aşkın artçı deprem kaydedildi. (İLKHA)
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