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Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:24:58 -
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren hastayı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götüren Gamber Gücük (46) idaresindeki 46 E 7184 plakalı ambulans ile Fatih Emre Yüksel (19) yönetimindeki 46 E 2538 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerle ambulanstaki sağlık personeli Ahmet Can Hurmanlı (22) ve Kardelen Yıldırım (21) ile kalp krizi geçiren hasta Mustafa ve eşi Güllü Kara yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçiren hasta ise başka bir ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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