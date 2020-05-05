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Aktüel

Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Siirt’in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:48:08 -
Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Siirt’in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23), memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit Bekir Gündeş için Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze töreni sonrası helallik alındı. Şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınıp, mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş, ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.


Cenaze törenine, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, şehidin ailesi ve çok sayıda mahalleli katıldı.

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