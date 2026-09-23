Kahramanmaraş'ın ilk dirift pisti açılıyor

Son dönemde birçok yatırımı tamamlayarak peş peşe hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu kez Kahramanmaraş’ta ilk olma özelliği taşıyan önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Otomobil, modifiye ve motor sporları tutkunlarının uzun süredir ihtiyaç duyduğu güvenli ve kontrollü bir alan oluşturmak amacıyla Karacasu Kırım Mahallesi’nde inşa edilen Dirift Pisti, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da kapılarını açacak.

ADRENALİNİN ADRESİ ARTIK TRAFİK DEĞİL, PİST OLACAK

Projenin en önemli amaçlarından biri, özellikle gençlerin ve otomobil tutkunlarının hız, drift ve adrenalin heyecanını şehir trafiğinden uzaklaştırarak trafiğe kapalı ve kontrollü bir alana taşımak olacak.

Otomobil ve motor sporlarıyla ilgilenen vatandaşların çeşitli etkinliklerini gerçekleştirebileceği tesis, aynı zamanda şehirde bu alandaki spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak.

SADECE PİST DEĞİL, OTOMOBİL TUTKUNLARININ BULUŞMA NOKTASI

Kahramanmaraş’ta ilk olma özelliği taşıyan proje yalnızca pist alanından oluşmuyor. Tesis içerisinde kafeterya, oto yıkama alanı, oto lastik ve aksesuar satış noktaları da yer alıyor.

Şehir merkezindeki konumuyla kolay ulaşılabilir bir merkez olarak planlanan tesisin; modifiye araç tutkunlarının, motor sporları severlerin ve otomobil meraklılarının buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

Dirift Pisti’nin ilerleyen süreçte farklı otomobil ve motor sporları organizasyonlarına, gösterilere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

AKPINAR: “GENÇLERİMİZİN HEYECANINA GÜVENLİ BİR ALAN AÇTIK”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, tesisin özellikle gençlerin ilgi duyduğu motor sporlarının güvenli şartlarda yapılabilmesi açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gençlerimizin ve otomobil tutkunlarımızın heyecanlarını, hız ve adrenalin tutkularını trafikte değil; trafiğe kapalı, kontrollü ve güvenli alanlarda yaşamalarını istiyoruz. Bu düşünceyle otomobil tutkunlarımıza verdiğimiz sözümüzü yerine getirerek Kahramanmaraş’ımızın ilk Dirift Pistini hayata geçirdik. Biz sporu ve sporcuyu desteklerken yalnızca geleneksel spor branşlarımızı değil, gençlerimizin ilgi gösterdiği yeni ve farklı spor alanlarını da önemsiyoruz. Bu tesisimizin motor sporlarının şehrimizde daha güvenli ve bilinçli şekilde gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”

DULKADİROĞLU’NDA ESERLER PEŞ PEŞE HİZMETE AÇILIYOR

Son dönemde tamamlanan yatırımların yoğun bir açılış programıyla vatandaşların hizmetine sunulduğuna da dikkat çeken Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nun sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Akpınar, “Bir taraftan ilçemizin temel belediyecilik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan sosyal tesislerimizi, spor alanlarımızı ve üretime katkı sağlayan yatırımlarımızı birer birer tamamlıyoruz. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz yoğun açılış programları da bu çalışmalarımızın somut karşılığıdır. Dulkadiroğlu’muza yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MOTOR SPORLARI HEYECANI İKİ GÜN SÜRECEK

Dirift Pisti’nin resmi açılışı 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Karacasu Kırım Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Açılış programıyla başlayacak motor sporları heyecanı, düzenlenecek etkinliklerle 27 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Dulkadiroğlu Belediyesi, otomobil ve motor sporlarına ilgi duyan tüm vatandaşları açılış programına ve etkinliklere davet etti.