Kahramanmaraş'ı her açıdan toparlayacağız

Üstlendiği tüm görevlerde devletin şefkatini ve hizmetlerini, kendine has siyasi üslubuyla vatandaşlarla buluşturan Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmak için Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı’nı açıklamıştı. Hizmet ettiği her kulvarda sayısız başarıya imza atan Güvenç, “Şehrimin yeniden ayağa kalkması, kıymetli hemşehrilerimin her anlamda kazanım elde etmesi için adayım” dedi.