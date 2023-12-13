Kahramanmaraş'ı her açıdan toparlayacağız

Ilımlı siyaseti, vatandaşlara olan muhabbeti ve sevgisiyle adından sıkça söz ettiren Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş’ın yeniden imarı, inşası ve ihyası için aday olduğunu açıkladı. 2014 yılında, %62 rekor oy oranıyla Ak Parti’den aday gösterildiği Şanlıurfa’da büyükşehir belediye başkanlığı yapan Güveç, bu alandaki tecrübesine işaret etti.

Şehrin her açıdan toparlanmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Güvenç, bu toparlanmanın birlik ve beraberlikle başlayacağını söyledi. Her anlamda birlik ve beraberliği sağlayarak, yapısal değişimin önünü açacaklarını aktaran Güvenç, Şanlıurfa’da bunu başardıklarının altını çizdi.

6 Şubat depremlerinin kente çok büyük zarar verdiğini ve büyük bir yıkıma sebep olduğunu belirten Güvenç, Devletimizle el ele vererek öncelikle yeniden yapılaşmayı ciddi bir şekilde ele alarak, evleri yıkılan hemşehrilerimizin bir an önce yeni yuvalarına kavuşması için belediye olarak işlemleri süratle hızlandıracak ve sürece katkı sağlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Geçmişi çeşitli görevlerde halkımıza hizmet etmek için geçen birisi olarak, doğduğum şehir olan Kahramanmaraş’a karşı bir sorumluluk anlayışı içinde hissediyorum.

Herkesin bildiği üzere, 6 Şubat’ta, Kahramanmaraş büyük bir sınamadan geçti. Yaşadığımız deprem felaketinde binlerce canımızı toprağa verdik. Yüzlerce ev yıkıldı ve bir o kadarı kullanılamaz hale geldi.

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Bununla birlikte Akdeniz’in incisi konumunda olan şehrimizde ekonomi büyük yara aldı.

Şehrin afetten dolayı husule gelen altyapı ve üstyapı sorunları oluştu. Devletimiz bu konuda elinden gelen her türlü desteği veriyor hamdolsun. Fakat, yerel yönetimler olarak biz de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Geçmişten gelen tecrübelerimizden faydalanarak, devletimizin ve Kahraman hemşehrilerimizin desteğini alarak şehrimizin tüm sorunlarını çözmeye talibiz.

Sorunları gayet iyi biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Bu hususta ekibimizle önemli projeler hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimiz bu görevi bize tensip buyururlarsa ve cenab-ı Allah nasip ederse biz göreve hazırız ve iddialıyız” Dedi.

Celalettin Güvenç kimdir:

1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.

1983 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. 1990-1991 yıllarında 1 yıl süreyle ABD'nin Atalanta kentinde dil eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Mahalli İdareler Dergisi yayın danışmanlığı (1997-1998) yaptı. Çeşitli mesleki dergilerde Türk Belediye ve idare mevzuatı hakkında makaleleri yayımlandı.

1984 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam Adayı olarak kamu hizmetine başladı. Sırasıyla Zonguldak Devrek, Çorum Kargı, Hatay Altınözü, Şırnak Beytüşşebap, Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2 yıl süreyle Adıyaman Vali yardımcılığı görevini yürüttü. 1995 yılında İçişleri Bakanlığında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 8 yıl Başmüfettişlik yaptıktan sonra 2003 yılında Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 2004 yılından itibaren sırasıyla Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa illerinde 10 yıl Valilik görevi yaptı.

30 Mart 2014 Seçimleriyle Valilik yaptığı Şanlıurfa'da AK Partiden siyaset hayatına girdi. %62 oranında oy alarak Şanlıurfa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde Memleketi Kahramanmaraş'tan AK Parti Milletvekili seçildi. 26. ve 27.dönemde TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü, ayrıca Parlamentolar Arası Dostluk Grubu faaliyetleri kapsamında TBMM Türkiye-Kenya dostluk grubu başkanlığı yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Güvenç, evli ve iki çocuk babasıdır.