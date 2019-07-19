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Kahramanmaraş’a 43’üncü 112 acil sağlık merkezi

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası Çağlayancerit ilçesine 112 acil sağlık merkezi açıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:49
Kahramanmaraş’a 43’üncü 112 acil sağlık merkezi

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrası Çağlayancerit ilçesine 112 acil sağlık merkezi açıldı.


İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Kahramanmaraş il genelinde 42 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunduğunu belirterek,


"Çağlayancerit’te yeni açılan istasyonumuzla birlikte sayımız 43’e ulaşmıştır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 17 doktor, 531 sağlık personeli, 123 şoför ve yardımcı personel ile toplamda 686 personelimizle 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktayız. 112 Acil Sağlık Hizmetleri araç parkuruna baktığımızda 7 tanesi kar paletli ve snowtruck, 1 adet 4 yataklı, 1 adet obezite ambulansı olmak üzere toplam 77 adet acil yardım ambulansı ile ilimiz genelinde 112 Acil Sağlık hizmeti vermekteyiz" dedi.


Çağlayancerit ilçesine 2’inci ambulansın tahsisini sağladıklarını kaydeden Öksüz, Çağlayancerit ilçesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu sayısını 2’ye ambulans sayısını ise 3’e çıkardıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:49
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