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Gündem Kahramanmaraş ve Gaziantep'te şiddetli depremler! Bakan Soylu: En yüksek seviyede alarmı verdik
Gündem

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te şiddetli depremler! Bakan Soylu: En yüksek seviyede alarmı verdik

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 05:44:00 -
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te şiddetli depremler! Bakan Soylu: En yüksek seviyede alarmı verdik

Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi.

Bakan Soylu: En yüksek seviyede alarmı verdik

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

AFAD: “Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu”
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