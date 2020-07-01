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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:07:59 -
Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Coşkun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Coşkun'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Vali Coşkun'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.


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