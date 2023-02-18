Kahramanmaraş Valiliği acil önlem şart diyerek devreye girdi: İlgili flaş kararı verdi! Fırsatçılara karşı 'rayiç bedel'
Deprem bölgelerinden taşınmak isteyenler iki katına çıkan nakliye ücretleri nedeniyle mağduriyet yaşadı. Depremden önce ortalama 18 bin lira olan taşıma ücretleri deprem sonrası 40 bin TL’ye kadar çıkınca Kahramanmaraş Valiliği devreye girdi. İl içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Deprem bölgelerinde yaşayan pek çok kişi bulundukları illerden daha güvenli alanlara taşınmak için nakliye şirketlerinin yolunu tuttu. Bazı taşıma şirketleri ise mağduriyetleri fırsata çevirerek fiyatlarını iki katına çıkardı. Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAK
Kahramanmaraş Valiliği deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
FIRSATÇILIK YAPANLARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK
tgrt'nin aktardığı haberde: Açıklamada, "İl içi ve il dışı ev eşyası taşımlarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık
Uzman isimden altın değerinde tavsiyeler! Önlem için bunları yapın: Çocuklar hayata oyunla tutunacak! İşte o detaylar...
Aktüel
Liseliler depremzedelere eksi 15 derece soğukta sıcak tutan battaniye, yastık, atkı, bere üretiyor! Halka gidecek