Kahramanmaraş Valiliği acil önlem şart diyerek devreye girdi: İlgili flaş kararı verdi! Fırsatçılara karşı 'rayiç bedel'

Deprem bölgelerinde yaşayan pek çok kişi bulundukları illerden daha güvenli alanlara taşınmak için nakliye şirketlerinin yolunu tuttu. Bazı taşıma şirketleri ise mağduriyetleri fırsata çevirerek fiyatlarını iki katına çıkardı. Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kahramanmaraş Valiliği deprem nedeniyle il içi ve il dışı ev eşyası taşımalara ilişkin fırsatçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

FIRSATÇILIK YAPANLARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

tgrt'nin aktardığı haberde: Açıklamada, "İl içi ve il dışı ev eşyası taşımlarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.