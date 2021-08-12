Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Sürekli öğrenmenin, değişimin ve geleceğin adresi

‘Sürekli Öğrenmenin, Değişimin ve Geleceğin Adresi’ olma vizyonuyla eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 29 yıllık birikimi genç akademik kadrosuyla dikkat çekiyor. Üniversite, ülkesine ve milletine faydalı, düşünen, araştıran, yeniliğe açık, donanımlı, üreten bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyor.

Personel işinin ehli

KSÜ, nitelikli insan yetişmesi; zihinlerde bilimsel anlayışın yerleşmesi noktasında öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ve kurumlarıyla ortak akıl, ortak hedef, kolektif çalışma pratiği etrafında hareket ediyor. İşin ehli akademik ve idari personeliyle hem Türkiye hem de insanlık adına değer ortaya koymaya çabalıyor. 12 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 8 meslek yüksekokulu, 25 araştırma ve uygulama merkeziyle Kahramanmaraş ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilim üreten üniversite, çağın gereksinimleri doğrultusunda kendisini yeniliyor. Öğrencilerini en iyi şekilde hayata hazırlıyor. Öğrencilerin kendilerini doğru ve etkili şekilde ifade eden bireyler olarak yetişmeleri için gerekli bütün desteği sunuyor.

Kampüste yaşam

Akdeniz Bölgesi’nin doğal güzelliklerle bezeli sakin ve huzurlu şehri Kahramanmaraş’ta bulunan KSÜ’nün Avşar Yerleşkesi’nde akıllı sınıflar, amfiler, konferans salonları, donanımlı laboratuvarlar, kütüphaneler, internet salonları, kapalı spor salonuyla öğrencilere en iyi hizmetin verilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin derslerinden arta kalan zamanları dolu dolu geçirmeleri için her türlü imkân seferber ediliyor. Maddi durumu yetersiz öğrenciler için yemek ve giyim bursları bulunuyor. Bu öğrenciler yarı zamanlı olarak üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışıp harçlıklarını kazanabiliyorlar. Ayrıca üniversite bünyesinde Türk Kızılayı’yla kurulan ‘Giysi Bankası’ yer alıyor.

Hazırlıklar tamamlandı

55 ülkeden 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrenciyi misafir eden KSÜ’nün Erasmus programı kapsamında 90, Farabi programı kapsamında 95, Mevlâna programı kapsamında ise 47 üniversiteyle ikili anlaşması var. Covid-19 salgını sürecinde iyi bir imtihan veren üniversitede 2021-2022 Akademik Yılı’yla ilgili yüz yüze eğitim kararı alınması durumunda da pandemi kuralları göz önünde bulundurularak gerekli bütün fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.

Fakülteler ve enstitüler

12 Fakülte: Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi

3 Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

3 Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulu, Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Afşin Sağlık Yüksekokulu

8 Meslek Yüksekokulu: Sağlık Hizmetleri MYO, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Afşin MYO, Andırın MYO, Pazarcık MYO, Göksun MYO, Türkoğlu MYO