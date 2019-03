Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 22 öğretim görevlisinin alınacağını açıkladı. Peki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alım 2019 başvuru şartları neler? İşte detaylar..

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden personel alımlarına ilişkin ilan duyurusunda şu ifadelere yer verildi: Rektörlüğümüzün aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi alım şartları neler?

1)- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2)- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak ve ilk başvuru tarihi itibari ile otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3)- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4)- Eğitim Bilimleri Bölümünde yer alan anabilim dallarındaki (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hariç) araştırma görevlisi başvurularında, adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

5)- 06/02/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.

6)- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak.

7)- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

8)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

9)- Yapılacak başvuruların son başvuru tarihi itibariyle mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10)- Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11)- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12)- Rektörlüğümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Rektörlüğümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13- Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, Güvenlik Soruşturması Sonucuna göre, 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddeleri uyarınca yapılacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik personel alımı için istenilen belgeler

1- (www.ksu.edu.tr) adresinde yayımlanan başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Özgeçmiş,

4- ALES Belgesi (5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

5- Yabancı Dil Belgesi

6- İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi,

7- Lisans – Lisansüstü Eğitimi ile ilgili Resmi Transkript (onaylı belge)

8- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi, (onaylı belge)

9- Öğrenci Olduğuna Dair Onaylı Belge (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir. Öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı ile ilan özel şartında belirtilen anabilim dalı aynı olmalıdır.) İlanda özel şart olarak istenen yüksek lisans veya doktora eğitiminin hangi anabilim dalında ya da hangi alanda yapıldığı bilgisi aday tarafından belgelendirilecektir.

10- Kayıtlı Olunan Lisansüstü Programa Ait Onaylı Transkript (Transkript, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı içerisinde alınmış olup eğitime devam edilen tüm yarıyılları göstermelidir. İçinde bulunulan yarıyılın notlandırılmış olması gerekmemekte olup sadece kayıt yaptırılan derslerin görünmesi yeterlidir.

11-Devam ettikleri programa kayıt oldukları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

12- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet) üzerinden alınan belge,

13- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

14- 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı)

15- Askerlik Belgesi (E-Devlet) üzerinden alınan belge,

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi alım sınav tarihleri

Duyuru Başlama Tarihi : 18.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.04.2019

Sınav Giriş Tarihi : 12.04.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.04.2019

Başvurulacak Birim ve Başvuru Şekli : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire

Başkanlığına Şahsen veya Posta ile yapılacaktır.

Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Avşar Kampusü Onikişubat / Kahramanmaraş

Sonuçlar üniversiteni internet sitesi üzerinden açıklanacak