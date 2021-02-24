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Ekonomi Kahramanmaraş Şubesi KMTSO ile protokol imzaladı
Ekonomi

Kahramanmaraş Şubesi KMTSO ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:19:00 -
Kahramanmaraş Şubesi KMTSO ile protokol imzaladı

Bu kapsamda Vakıf Katılım Kahramanmaraş Şubesi ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) arasında imzalanan protokolle, Oda üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca üyeler, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecek.

“KOBİ’lerin daha çok desteğe ihtiyacı var”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şunları kaydetti: “Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ’lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolu KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebilir. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanında olduk. Özellikle pandemi döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahramanmaraş şubemizin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”

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