Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü taşınmaz satacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre taşınmaz satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve ilanda tanımı yapılan taşınmaz mal satışı KASKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesi Açık Teklif Usulü ihale yolu ile satışa çıkarılmıştır.
Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Adres: Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ
Doküman satış bedeli: Ücretsiz
İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresindeki Genel Müdürlük İhale Salonu
İhale tarihi: 18.02.2022
İhale saati: 14:30
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