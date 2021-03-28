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Oruç Kahramanmaraş Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kahramanmaraş imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Kahramanmaraş Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kahramanmaraş imsak ve iftar vakti ne zaman?

Her ibadetin asıl amacı kişinin Allah ‘ın huzurundaymış gibi hareket etmesi üzerinedir. Ama oruçta dikkat çeken şey, kulun gün boyunca hem bedenen, hem zihnen Allah'ın huzurunda olma bilinciyle tam bir teyakkuz halinde olmasıdır. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı sebebiyle, imsak ve iftar vakitleri insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kahramanmaraş imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:11:00 -
Kahramanmaraş Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kahramanmaraş imsak ve iftar vakti ne zaman?

Orucun Rabbimiz katında değeri diğer ibadetlerden farklıdır. Bunan ilgili Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Âdemoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesna, o benimdir. Onun mükâfatını verecek olan da benim." buyurmuştur. Böylesine önemli olan bir ibadeti yerine getirmek isteyen Kahramanmaraşlılar oruç için imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Kahramanmaraş İmsakiyesi 2021

Kahramanmaraş'da ilk imsak 04.28'de ilk iftar 19.12'de olacak.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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