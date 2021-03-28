Her ibadetin asıl amacı kişinin Allah ‘ın huzurundaymış gibi hareket etmesi üzerinedir. Ama oruçta dikkat çeken şey, kulun gün boyunca hem bedenen, hem zihnen Allah'ın huzurunda olma bilinciyle tam bir teyakkuz halinde olmasıdır. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı sebebiyle, imsak ve iftar vakitleri insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Kahramanmaraş imsak ve iftar vakti ne zaman?