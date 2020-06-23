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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç ve ailesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:11:38 -
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç ve ailesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve ailesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç ve ailesinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bölge Müdürümüz ikametlerinde izolasyon sürecindedir. Sağlık durumları iyidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü idari binası ve lojmanlarında karantina uygulaması bulunmadığı belirtildi.

Bu arada, Koç'un özel kaleminde görevli iki kişi ve şoförünün de tedbiren evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındığı öğrenildi.

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