Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! Kahramanmaraş merkezli 5 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Adana ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Diğer zanlılardan 3'ü adli kontrol şartları uygulanarak 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kahramanmaraş merkezli 5 ilde 4 Ekim'de 14 adrese düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada bir kalaşnikof tüfeği, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek ile silahlara ait 500 fişek ele geçirilmişti.

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