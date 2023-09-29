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Gündem Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan cami yeniden ibadete açıldı!
Gündem

Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan cami yeniden ibadete açıldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 15:41:00 -
Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan cami yeniden ibadete açıldı!

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde taşıyıcı kolonları zarar görmeyip yalnızca duvarları yıkılan Doğukent Camii, yapılan tadilatın ardından yeniden ibadete açıldı.

Adını Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Mahallesi'nden alan cami, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Taşıyıcı kolonlarının zarar görmemesi nedeniyle duvarları yıkılan caminin iç kısmında da hasarlar oluştu.

Deprem sonrası tadilata alınan cami, yeniden ibadete açıldı. Cami İmam Hatibi Fatih Balbaba, "Depremden sonra buruktuk, namazlarımızı dışarıda kılıyorduk. Duvarlarımız yıkılmış, halılarımız ve ses sistemimiz zarar görmüştü. Millet olarak gönül birliği ile yeniden ibadete açtık. İnşallah mahallemizin inşasının bir habercisidir" dedi.

İbadete açılan camide cuma namazına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “En fazla yıkımın olduğu alan Dulkadiroğlu ilçemiz ve Doğukent bölgemiz. Camimiz de hasar almıştı. Açılışına katıldık, cuma namazını eda ettik. Tabii ki bugün camimizin ibadete açılması bize de mutluluk verdi” diye konuştu.

Cuma namazına katılan cemaat ise mutluluklarını ifade etti. Namaz sonrası cemaate yemek ve dondurma ikram edildi.
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