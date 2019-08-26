Kahramanmaraş Belediyesi’nden ‘Çin’ açıklaması

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Kahramanmaraş Belediyesi ile Çin'in Yiwu kenti arasında imzalanan ön mutabakat zaptı, kamuoyunca ‘kardeş şehir’ anlaşması olarak anlaşılınca belediyeden açıklama geldi.

Kahramanmaraş Belediyesinden yapılan açıklamada anlaşmanın ‘kardeş şehir’ ilişkisi oluşturmadığı, sadece ticari faaliyetlere girişilen iki şehir arasında ön mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı.

“Bakanlık izni ile gerçekleşir”

“Türkiye’den 40 belediyemizin Çin Halk Cumhuriyeti’nin farklı şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Ülkemiz, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başlatılan 65 ülkeden yaklaşık 3 milyar nüfusu ilgilendiren ve önemli yatırım potansiyeline sahip ‘Kuşak ve Yol’ girişimini (Tarihi İpek Yolu Projesini) desteklemektedir” denilen açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığı belirtilerek “Ülkemizin dış politika öncelikleri, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, ‘Yol ve Kuşak’ girişimi, şehrimizdeki sanayici ve iş adamalarımızın Çin’deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dikkate alınarak; Kahramanmaraş ile Yiwu şehri arasında sadece bir ön mutabakat zaptı imzalanmıştır. Kardeş şehir ilişkisi ancak meclis kararı ve Bakanlık izni ile gerçekleşecek bir süreçtir” denildi.

“Politik mülahazalara konu edilmesi doğru değil”

Açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Karşılıklılık ilkesi gözetilerek oluşturulan ve geliştirilmeye çalışılan şehir işbirliklerinin; ülkelerin politikalarının bütünüyle desteklendiği anlamına gelmeyeceği gibi farklı yönlere çekilerek siyasi veya politik mülahazalara da konu edilmesi doğru değildir.”