Kahramanlardan yeni yıl mesajı

Hakkari’nin üs bölgelerinde konuşlandırılan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri, 24 saat boyunca nöbet tutarak adeta kuş uçurtmuyor. Gece gündüz demeden kar yağışı ve dondurucu havaya rağmen elleri tetikte şehir merkezini gözetleyen özel harekat polisleri, yeni yıla girerken de etrafı dağlarla çevrili üs tepelerde kar yağışı altında nöbet tuttu. Teknolojik silah, araç ve gereçlerle dosta güven, düşmana korku salan özel harekat polisleri, tüm Türk milletinin yeni yılını kutladı.

Özel harekat polisleri, verdikleri mesajda, “Hakkâri özel harekat polisleri olarak yüce Türk milletinin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılın hepimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz her zaman buradayız ve burada olacağız. Şartlar ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek” dedi.

"O mübarek bayrak, işte bu bayrak" adlı şiiri de seslendiren özel harekat polisleri, kar yağışı altında yeni yıla nöbet tutarak girdi.