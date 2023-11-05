'Kahramanlar' operasyonunda 21 adet mağara ve sığınak imha edildi

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BTÖ mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik 8 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar operasyonunda 21 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars'ta 18 bin 500 jandarma personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişi, 2 adet 3 kilogram TNT’nin bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildiğini ve 3 adet M1 piyade tüfeği, 4 adet makineli tüfek, 3 adet el bombası, 3 adet EYP, 9 bin 838 adet mühimmat, 35 adet tüp, 5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve donanım dokümanın ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Terörün kış aylarında kullanmak için hazır bulundurulması için sığınaklar tespit edilerek tek tek imha edildi. Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."