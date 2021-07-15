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Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
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Gündem Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Gündem

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:19:00 -
Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Ziyarete Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Asri Mezarlık'ta yer alan şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Ziyaretçiler daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Şehit Hasan Yılmaz'ın 1,5 yaşındaki torunu İdil Biçinci'yi kucağına alarak dedesinin mezarına karanfil koydu.

Şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldane Biçinci, oğlunun mezar taşına sarılarak ağladı. Uzun süre mezar taşını bırakmayan anneyi yakınları teselli etti.

Protokol üyeleri daha sonra ​​​​​​​ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti.

 

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