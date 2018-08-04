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Kahraman otobüs şoförü yaptığı ilk müdahaleyle yolcusunun hayatını kurtardı!

Erzincan'da, özel halk otobüsü sürücüsü Selahattin Sağır, rahatsızlanan bir yolcusunu ilk müdahalenin ardından otobüsle hastaneye götürdü.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
Kahraman otobüs şoförü yaptığı ilk müdahaleyle yolcusunun hayatını kurtardı!

Erzincan'da  Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Barbaros Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü sürücüsü Sağır, kullandığı otobüsüyle Fevzipaşa Caddesi'ndeki duraktan yolcu almak için durduğu sırada aracındaki bir yolcu, aniden rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü.

Şoför koltuğundan kalkan Sağır, rahatsızlanan yolcunun yanına giderek aldığı sağlık eğitimi sayesinde ve diğer yolcuların yardımıyla hastayı yan çevirip boğazına kaçan dilinin dışarı çıkmasını sağladı.

Böylece yolcunun nefes almasını sağlayan sürücü, ardından yolcusunu içindeki diğer yolcularla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanenin acil servis ekiplerine teslim edilen yolcu, tedavi altına alındı. Sara hastası olduğu anlaşılan kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selahattin Sağır gazetecilere, 2,5 yıldır özel halk otobüsünde çalıştığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Olay caddedeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Yolcu almak için durağa girdim. Yolcu alırken aracın içerisinde bir vatandaşımızın rahatsızlandığını gördüm. Hemen şoför yerimden kalkarak hastamızın yanına gittim. Dilinin boğazına kaçtığını hissederek hastamızı yan yatırdım. Aldığım ilk yardım acil eğitimini uygulayarak hastamızın dilini boğazından çıkardım. Hemen güzergahımı terk ederek hastamızı hastaneye götürdüm."

Sağır, "Otobüste ilk yardımı uygulayamasaydım belki hastamızı kaybedebilirdik. Her vatandaşımız ilk yardım eğitimi almalı. Hastamızı araçtaki yolcularımızla hayata döndürdük." dedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
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