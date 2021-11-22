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Aktüel Kahraman itfaiyeci yangına müdahale ederken kalbine yenik düştü
Aktüel

Kahraman itfaiyeci yangına müdahale ederken kalbine yenik düştü

Bursa-Orhangazi'de çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren 56 yaşındaki itfaiye eri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 18:36:00 -
Kahraman itfaiyeci yangına müdahale ederken kalbine yenik düştü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren 56 yaşındaki itfaiye eri hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde meydana gelen yangına müdahale eden Cengiz Topel Figen, fenalaştı. 30 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Cengiz Topel Figen yangının kontrol altına alındığı esnada bir anda yere yığıldı.

56 yaşındaki Cengiz Topel Figen’e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Diğer itfaiye görevlileri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Cengiz Topel Figen ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hem ilçede hem de mesai arkadaşları arasında sevilen bir sima olan Cengiz Topel Figen hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Cengiz Topel’in mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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