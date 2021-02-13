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Gündem Kahraman Gara şehitleri destan yazdı! Saldırının yürek burkan detayları ortaya çıktı
Gündem

Kahraman Gara şehitleri destan yazdı! Saldırının yürek burkan detayları ortaya çıktı

TSK'nın Gara operasyonunda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın, terör örgütü PKK'nın saldırısı sırasında birbirlerine siper oldukları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 08:46:00 -
Kahraman Gara şehitleri destan yazdı! Saldırının yürek burkan detayları ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da olduğu devlet erkanı katıldı.

Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, oğlunun tabutunun başına gelerek asker selamı vererek "Aslan oğlum, sana doyamadık" dedikten sonra, diğer şehitlerin naaşına dönerek, "Allahaısmarladık aslanlarım" diye seslendi. Şehit eşleri Müge Coşkun ile Gizem Güler bordo bere takarak eşlerine son kez el salladı. Şehit Coşkun'un 5 yaşındaki kızı İnci, cenaze töreninde babasını elleriyle kalp şekli yaparak uğurladı. 1.5 yaşında İlke Duru adında bir kızı olan Gizem Güler güçlükle ayakta durabildi.

Öte yandan, 3 kahramanın şehit düştüğü ana ilişkin özel bilgilere ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, operasyon için bölgeye helikopterden ilk inişi yüzbaşı Güler'in yaptığı, Güler'in teröristlerin ateşiyle yaralandığını gören yüzbaşı Coşkun'un can dostunun önüne geçerek kendini siper ettiği, Başçavuş Turhan'ın da yaralanan komutanların yardımına koşarak şehit düştüğü öğrenildi. Güler ve Coşkun orada, Turhan hastanede şehit oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler Burak Coşkun, Ertuğ Güler ve Harun Turhan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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