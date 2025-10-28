  • İSTANBUL
Yaşam Kahraman dolmuş şoförü! Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi
Yaşam

Kahraman dolmuş şoförü! Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahraman dolmuş şoförü! Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Kars’ta bir dolmuş şoförü, aracında fenalaşan yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edince güzergahını değiştirip hastaneye yetişti.

Kars’ta dolmuş şoförü Mahir Ada, örnek bir davranışa imza attı. Çarşı-Halitpaşa hattında yolcu taşıyan Mahir Ada, 26 Ekim saat 21.30 sıralarında Faikbey Caddesi’nden aracına binen bir kişinin rahatsızlandığını gördü. Mahir Ada, hemen güzergahını değiştirerek Harakani Hastanesi'ne hareket etti.

Zamanında hastaneye ulaştı

Ada'nın zamanında hastaneye getirdiği hasta, diğer yolcuların da yardımıyla görevlilerce sedyeye alınarak acil servise götürüldü. Acil servis kamerasına da yansıyan olayda kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcu, hastanede yapılan müdahalenin ardından 1 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

