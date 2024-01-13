Kağızman'da yavru vaşak Ani, 8 ay sonra doğal ortama bırakıldı
Kars’ta 8 ay önce bulunan ve bakıma alındığı merkezde Ani ismi verilen vaşak, 8 ay sonra doğal ortamına kavuştu.,
Kars’ta 8 ay önce bulunan ve bakıma alındığı merkezde Ani ismi verilen vaşak, 8 ay sonra doğal ortamına kavuştu.,
Yaklaşık olarak 8 ay önce Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan bir aylık vaşak yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.
Yavru vaşak Ani, tedavisi ve bakımı yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.
Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve uzman ekiplerce bakım ve rehabilitasyonu tamamlanan vaşak Ani, 8 ay önce bulunduğu alana geri bırakıldı. Vaşak Ani’den geriye sevimli halleri kaldı.
DKMP 13. Bölge Müdürlüğü, yavru vaşağın geçen süre içerisinde gelişimi ve sevimli hareketleri ile bırakılma anını paylaştı.
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