Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi
Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:51
Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında PKK’lı teröristlerin kullandığı 8 barınak tespit edildi.
Jandarma ekiplerince 8 farklı noktada tespit edilen barınaklarda yapılan aramada çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. El geçirilen malzemeler daha sonra barınaklarla birlikte imha edildi.
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