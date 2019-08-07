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Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi

Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:51
Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi

Kağızman’da PKK’ya ait 8 barınak imha edildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında PKK’lı teröristlerin kullandığı 8 barınak tespit edildi.


Jandarma ekiplerince 8 farklı noktada tespit edilen barınaklarda yapılan aramada çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. El geçirilen malzemeler daha sonra barınaklarla birlikte imha edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:51
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