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Kağıtspor Basketbol’da imzalar atıldı

KOCAELİ (İHA) – Bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:59
Kağıtspor Basketbol’da imzalar atıldı

KOCAELİ (İHA) – Bu sezon Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, basketbolcuları ile imza töreninde bir araya geldi.


Türkiye’nin en köklü amatör spor kulüplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, salon sporlarında yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Basketbol şubesinde üst yapıyı güçlendiren Mavi Beyazlılar, bu sezon 2.Lig’de Kocaeli’yi temsil edecek. Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, basketbol takımına transfer edilen sporcular ile imza töreninde bir araya geldi.


2. Lig’de mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz günlerde Uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı’nın formasını terleten Hakan Köseoğlu ile anlaşmıştı. Takım koçunun belirlenmesinin ardından yapılan yoğun çalışmalar ile genç ve tecrübeli bir takım oluşturuldu. Kağıtspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor İkinci Başkanı ve Basketbol Branş Yöneticisi Serhan Çatal katıldı.


Törende Baş Antrenör Hakan Köseoğlu, yardımcı antrenörlerden Deniz Enç, Serhat Tabay, Emrah Özcan ve basketbolculardan Sertay Gürsu, Barbaros Bozkurt, Cihan Amasyalı, İbrahim Sertan Sarı, Burak Şaşmaz, Anıl Atamış, Cem Han, Talip Eralp Seymen, Fatih Güraslan, Efe Erk, Yusuf Poturoğlu ve Altyapıdan a takıma çıkartılan Bahadır Tarcan hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:59
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