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Aktüel Kağıtları banknota çevirdiklerini öne süren 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kağıtları banknota çevirdiklerini öne süren 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:26:45 -
Kağıtları banknota çevirdiklerini öne süren 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da para ebadında kesilmiş kağıtları 100 dolarlık banknota çevirdiklerini öne sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alına bilgiye göre,19 Ekim'de M.K., para ebadında kesilmiş kağıtları 100 dolarlık banknota çevirdiklerini öne süren şüphelileri yakalatmak için polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

M.K. sosyal medya üzerinden kendisini Antony olarak tanıtan bir kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini, Türkiye'de yatırım yapmak istediğini söylediğini, kendisinin Kamerun'da olduğunu fakat kardeşi Patrik ve onun tercümanı olan M. M'nin İstanbul'da olduğunu ve kendisiyle irtibata geçeceğini söylediğini anlattı.

M.K. bir otelde bahsettiği 2 kişiyle buluştuğunu, beyaz para ebadında kesilmiş kağıtları 100 dolarlık banknotlara çevirdiklerini, bu olayı araştırdığını bunların dolandırıcı olduğunu anladığını ve şüphelileri yakalatmak için polise başvurduğunu söyledi.

Polis, 19 Ekim'de Fildişi Sahili uyruklu A. B. ve Somali uyruklu M. M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 16 Ekim'de Bahçelievler Yenibosna'da M. K. isimli bir kişinin 50 bin avrosunu dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

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