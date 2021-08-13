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Yerel Kâğıthane'nin önemli noktalarında asayiş uygulaması
Yerel

Kâğıthane'nin önemli noktalarında asayiş uygulaması

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polis ekipleri akşam saatlerinde önemli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 08:54:00 -
Kâğıthane'nin önemli noktalarında asayiş uygulaması

Kağıthane Polisi akşam saatlerinde ilçenin önemli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli görülen araçlar ve şahıslar durdurularak kontrol edildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçenin önemli noktalarında Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, sokakta maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kahvehanelerde oturan şahısların üzerileri arandı ve GBT kontrolleri yapıldı.

Uygulamada yoldan geçen ve şüpheli olduğu düşünülen otomobiller ile motosiklet sürücülerinin üstleri ve araçları didik arandı. Sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.

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