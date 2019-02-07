Kağıthane'de yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor
Kağıthane'de bulunan bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale etti.07 Şubat 2019 Perşembe 19:29
Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
YORUM YAZ