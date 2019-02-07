Kağıthane'de yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.