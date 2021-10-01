  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kağıthane'de trafik kazası: 2 yaralı
Yerel

Kağıthane'de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de arızalı araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 03:28:00 -
Kağıthane'de trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikametinde giden 58 BH 202 plakalı otomobil Çağlayan mevkisinde arıza yaptı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Batuhan K. idaresindeki 34 EJN 446 plakalı otomobil, çekiciye yüklenmeye çalışılan arızalı araca çarptı.

Kazada Batuhan K. ile yanında bulunan Özge Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle Batuhan K'nin otomobilinde gaz kaçağı meydana geldi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay