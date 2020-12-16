Kağıthane'de silahlı kavga: 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi'nde yürüyen Emrah K., alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiyle karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, silahla Emrah K.yı bacağından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emrah K. olay yerine yakın özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, araçla olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Soruşturma sürüyor.